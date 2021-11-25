«Динамо» выпустило креативный ролик про «Черную пятницу» с Шварцем в главной роли

Накануне «Черной пятницы» — периоде скидок в магазинах — «Динамо» выпустило оригинальный ролик, где сюжет стилизован под старые «Магазины на диване» и имеет соответствующее название — «Магазин на «Динамо».

В главной роли снялся Сандро Шварц, который предстает в невиданном доселе образе ведущего.

Помимо главного тренера в съемках видео приняли участие молодые игроки «Динамо» Александр Кутицкий и Владислав Галкин, уже дебютировавшие в РПЛ, футболист «Динамо-2» Денис Осокин, голкипер молодежной команды Никита Павлов, ведущая «Динамо-ТВ» Полина Лысенко, а также болельщики и администраторы крупнейшего фанатского Telegram-канала.

Все товары (да-да, и шампуры, и ложки), которые рекламируют в ролике, есть в продаже в динамовском фан-шопе.

А тех, кто разгадает анаграмму и позвонит по номеру, указанному на экране, ждет приятный бонус.