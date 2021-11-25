Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» выпустило креативный ролик про «Черную пятницу» с Шварцем в главной роли

20:35
Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Накануне «Черной пятницы» — периоде скидок в магазинах — «Динамо» выпустило оригинальный ролик, где сюжет стилизован под старые «Магазины на диване» и имеет соответствующее название — «Магазин на «Динамо».

В главной роли снялся Сандро Шварц, который предстает в невиданном доселе образе ведущего.

Помимо главного тренера в съемках видео приняли участие молодые игроки «Динамо» Александр Кутицкий и Владислав Галкин, уже дебютировавшие в РПЛ, футболист «Динамо-2» Денис Осокин, голкипер молодежной команды Никита Павлов, ведущая «Динамо-ТВ» Полина Лысенко, а также болельщики и администраторы крупнейшего фанатского Telegram-канала.

Все товары (да-да, и шампуры, и ложки), которые рекламируют в ролике, есть в продаже в динамовском фан-шопе.

А тех, кто разгадает анаграмму и позвонит по номеру, указанному на экране, ждет приятный бонус.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Я согласился помочь и врезался в стену». Как гонщика «Формулы-1» вынудили разбить машину ради триумфа напарника
Находка кода: до 33% смартфонов в РФ могут быть уязвимы для прослушки через процессор
1
0