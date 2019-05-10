16:25 | Футбол — РПЛ

"Динамо" во второй раз подряд не смогло забить в юбилейном матче

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Матч 28-го тура против "Ростова" (0:0) стал для "Динамо" 800-м в чемпионатах России. Бело-голубые оказались четвертым клубом, добравшимся до этой отметки. Больше встреч провели только "Спартак", ЦСКА и "Локомотив".

В юбилейных матчах динамовцы одержали пять побед при ничьей и двух неудачах. При этом бело-голубые всего во второй раз обошлись без забитых мячей – в 700-й игре они уступили "Спартаку" со счетом 0:1 из-за автогола защитника Дугласа. (Кирилл Бурдаков)

Юбилейные матчи "Динамо" в чемпионатах России

Номер матча

Дата

Соперник

Счет

Голы

100-й

10.06.1995

КАМАЗ (г)

2:5

Сафронов, Некрасов

200-й

17.06.1998

Жемчужина (д)

4:1

С.Гришин-2, Изибор, Кульчий

300-й

18.08.2001

Черноморец (д)

2:1

Гусев, Хазов

400-й

20.03.2005

Торпедо (д)

2:1

Данни, Бесчастных

500-й

06.07.2008

ЦСКА (г)

2:0

Семшов, Колодин

600-й

28.08.2011

Спартак Нч (д)

2:0

Кураньи, Семшов

700-й

15.03.2015

Спартак (г)

0:1

-

800-й

10.05.2019

Ростов (д)

0:0

-​

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