"Динамо" во второй раз подряд не смогло забить в юбилейном матче

Матч 28-го тура против "Ростова" (0:0) стал для "Динамо" 800-м в чемпионатах России. Бело-голубые оказались четвертым клубом, добравшимся до этой отметки. Больше встреч провели только "Спартак", ЦСКА и "Локомотив".

В юбилейных матчах динамовцы одержали пять побед при ничьей и двух неудачах. При этом бело-голубые всего во второй раз обошлись без забитых мячей – в 700-й игре они уступили "Спартаку" со счетом 0:1 из-за автогола защитника Дугласа. (Кирилл Бурдаков)

Юбилейные матчи "Динамо" в чемпионатах России

Номер матча Дата Соперник Счет Голы 100-й 10.06.1995 КАМАЗ (г) 2:5 Сафронов, Некрасов 200-й 17.06.1998 Жемчужина (д) 4:1 С.Гришин-2, Изибор, Кульчий 300-й 18.08.2001 Черноморец (д) 2:1 Гусев, Хазов 400-й 20.03.2005 Торпедо (д) 2:1 Данни, Бесчастных 500-й 06.07.2008 ЦСКА (г) 2:0 Семшов, Колодин 600-й 28.08.2011 Спартак Нч (д) 2:0 Кураньи, Семшов 700-й 15.03.2015 Спартак (г) 0:1 - 800-й 10.05.2019 Ростов (д) 0:0 -​

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