"Динамо" во второй раз подряд не смогло забить в юбилейном матче

Матч 28-го тура против "Ростова" (0:0) стал для "Динамо" 800-м в чемпионатах России. Бело-голубые оказались четвертым клубом, добравшимся до этой отметки. Больше встреч провели только "Спартак", ЦСКА и "Локомотив".
В юбилейных матчах динамовцы одержали пять побед при ничьей и двух неудачах. При этом бело-голубые всего во второй раз обошлись без забитых мячей – в 700-й игре они уступили "Спартаку" со счетом 0:1 из-за автогола защитника Дугласа. (Кирилл Бурдаков)
Юбилейные матчи "Динамо" в чемпионатах России
|
Номер матча
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
100-й
|
10.06.1995
|
КАМАЗ (г)
|
2:5
|
Сафронов, Некрасов
|
200-й
|
17.06.1998
|
Жемчужина (д)
|
4:1
|
С.Гришин-2, Изибор, Кульчий
|
300-й
|
18.08.2001
|
Черноморец (д)
|
2:1
|
Гусев, Хазов
|
400-й
|
20.03.2005
|
Торпедо (д)
|
2:1
|
Данни, Бесчастных
|
500-й
|
06.07.2008
|
ЦСКА (г)
|
2:0
|
Семшов, Колодин
|
600-й
|
28.08.2011
|
Спартак Нч (д)
|
2:0
|
Кураньи, Семшов
|
700-й
|
15.03.2015
|
Спартак (г)
|
0:1
|
-
|
800-й
|
10.05.2019
|
Ростов (д)
|
0:0
|
-
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр