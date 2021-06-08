«Динамо» вместо Година может приобрести защитника «Вероны» Гюнтера
07:19
«Динамо» может приобрести центрального защитника «Вероны» Корая Гюнтера. Об этом сообщил журналист Николо Скира.
При этом, как отмечается, главной целью московского клуба является защитник «Кальяри» Диего Годин. Однако уругваец не хочет уезжать из Италии.
26-летний Гюнтер выступает за «Верону» с 2019 года. В этом сезоне немецкий футболист провел в чемпионате Италии 27 матчей, в которых отдал две голевые передачи.
Портал Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро, а контракт рассчитан до 2023 года.
#DinamoMoskva are looking a new centre-back. The first choice is still Diego #Godin (Cagliari), who is not convinced. The russian club are also interested in Koray #G?nter (Verona). #transfers https://t.co/7mX5G38IFj— Nicol? Schira (@NicoSchira) June 8, 2021
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