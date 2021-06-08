РПЛ стала пятой лигой по количеству представителей на Евро
09:25
Российская премьер-лига (РПЛ) вошла в пятерку европейских чемпионатов по числу представителей на чемпионате Европы, информирует Sportskeeda.
32 игрока будут представлять чемпионат России на Евро. Наибольшее количество представителей на турнире будет из английской премьер-лиги — 118 игроков.
Далее идут чемпионаты Германии (90 игроков), Италии (70) и Испании (39).
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.
Читайте также
Экс-игрок «Динамо» Киев — о решении УЕФА: «Это все устроили уродливые политики. Я бы их бил палками»
9
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю