РПЛ стала пятой лигой по количеству представителей на Евро

Российская премьер-лига (РПЛ) вошла в пятерку европейских чемпионатов по числу представителей на чемпионате Европы, информирует Sportskeeda.

32 игрока будут представлять чемпионат России на Евро. Наибольшее количество представителей на турнире будет из английской премьер-лиги — 118 игроков.

Далее идут чемпионаты Германии (90 игроков), Италии (70) и Испании (39).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.