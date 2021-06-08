Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

РПЛ стала пятой лигой по количеству представителей на Евро

09:25

Российская премьер-лига (РПЛ) вошла в пятерку европейских чемпионатов по числу представителей на чемпионате Европы, информирует Sportskeeda.

32 игрока будут представлять чемпионат России на Евро. Наибольшее количество представителей на турнире будет из английской премьер-лиги — 118 игроков.

Далее идут чемпионаты Германии (90 игроков), Италии (70) и Испании (39).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Экс-игрок «Динамо» Киев — о решении УЕФА: «Это все устроили уродливые политики. Я бы их бил палками»
Какие знаки зодиака встретят любовь летом 2021 года
«Росатом» начал строительство реактора Брест-300 в Северске
Присяжные вынесли вердикт москвичу, забившему невесту до смерти

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд