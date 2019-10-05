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«Динамо» — в зоне вылета

13:40
«Динамо» опустилось в зону вылета.
«Динамо» опустилось в зону вылета.
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Победа «Ахмата» над «Уфой» (1:0) в 12-м туре РПЛ сместила «Динамо» на промежуточное 15-е место в турнирной таблице РПЛ по набранным очкам. Напомним, что команды, занимающие 15-16 места по итогам сезона покидают элитный российский дивизион.

В 12-м туре чемпионата России московская команда на выезде сыграет с «Оренбургом», который опережает динамовцев лишь на одно очко. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени, «СЭ» проведет ее текстовую трансляцию.

Оренбург — Динамо

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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