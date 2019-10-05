Победа «Ахмата» над «Уфой» (1:0) в 12-м туре РПЛ сместила «Динамо» на промежуточное 15-е место в турнирной таблице РПЛ по набранным очкам. Напомним, что команды, занимающие 15-16 места по итогам сезона покидают элитный российский дивизион.

В 12-м туре чемпионата России московская команда на выезде сыграет с «Оренбургом», который опережает динамовцев лишь на одно очко. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени, «СЭ» проведет ее текстовую трансляцию.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр