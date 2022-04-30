Стали известны сроки турнира с участием «Спартака», «Зенита» и «Краснодара»

Предсезонный турнир с участием топ-клубов РПЛ состоится в срок с 25 июня по 3 июля, информирует «РБ Спорт».

В турнире сыграют «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».

Игры пройдут в Москве и, вероятно, в Санкт-Петербурге. Кроме того, планируется участие европейского клуба — вероятно, из Сербии.