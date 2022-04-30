Нападающий «Урала» Бикфалви сравнял счет в матче с «Динамо»

Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви сравнял счет в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» — 1:1.

На 28-й минуте румын отправил мяч в ворота Антона Шунина ударом после прострела с левого фланга.

Бикфалви забил 7-й гол в сезоне-2021/22.