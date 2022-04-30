Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Динамо»

«Динамо» на своем поле уступило «Уралу» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ — 2:3.

В составе хозяев отличились Арсен Захарян и Клинтон Нжи. У гостей дубль сделал Эрик Бикфалви, еще один гол на счету Даниэла Мишкича.

«Урал» с 27 очками в 27 матчах занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Игоря Шалимова прервала серию из двух поражений подряд.

«Динамо» с 52 очками идет на втором месте в таблице с 52 очками в 27 играх. В случае, если «Зенит» сегодня обыграет «Локомотив», то досрочно гарантирует себе победу в чемпионате России-2021/22.