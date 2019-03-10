22:09 | Футбол — РПЛ

"Динамо" так и не обыграло "Спартак" на "Арене Химки"

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"Динамо" в десятый раз принимало "Спартак" на "Арене Химки", на протяжении 10 лет исполняющей обязанности домашнего стадиона бело-голубых.

В этих встречах динамовцы ни разу не смогли добиться победы, лишь четырежды отобрав очки у принципиального соперника. Причем в последних семи матчах в Химках "Динамо" набрало всего одно очко, спасшись на последних секундах первого после возвращения в элиту матча в сезоне-2017/18. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи "Динамо" и "Спартака" на "Арене Химки" в чемпионате России

Дата

Счет

Голы

13.09.2009

1:1

Ропотан – Баженов

28.11.2010

1:1

Хохлов – Веллитон

05.11.2011

1:1

Кураньи – Макгиди

25.03.2012

1:3

Самедов – Эменике, Нобоа, в свои ворота, Ари

05.08.2012

0:4

Билялетдинов, Пареха, Ананидзе, Рафаэл Кариока

27.07.2013

1:4

Воронин – Хурадо-2, Яковлев, Эменике

10.08.2014

1:2

Кокорин – Дзюба-2

25.10.2015

2:3

Кокорин, Погребняк – Промес-2, Давыдов

18.07.2017

2:2

Панченко, Ташаев – Промес, Луиз Адриану

10.03.2019

0:1

Джикия

Итого: +0=4-6, мячи 10-22.​

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
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