"Динамо" так и не обыграло "Спартак" на "Арене Химки"

"Динамо" в десятый раз принимало "Спартак" на "Арене Химки", на протяжении 10 лет исполняющей обязанности домашнего стадиона бело-голубых.
В этих встречах динамовцы ни разу не смогли добиться победы, лишь четырежды отобрав очки у принципиального соперника. Причем в последних семи матчах в Химках "Динамо" набрало всего одно очко, спасшись на последних секундах первого после возвращения в элиту матча в сезоне-2017/18. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи "Динамо" и "Спартака" на "Арене Химки" в чемпионате России
|
Дата
|
Счет
|
Голы
|
13.09.2009
|
1:1
|
Ропотан – Баженов
|
28.11.2010
|
1:1
|
Хохлов – Веллитон
|
05.11.2011
|
1:1
|
Кураньи – Макгиди
|
25.03.2012
|
1:3
|
Самедов – Эменике, Нобоа, в свои ворота, Ари
|
05.08.2012
|
0:4
|
Билялетдинов, Пареха, Ананидзе, Рафаэл Кариока
|
27.07.2013
|
1:4
|
Воронин – Хурадо-2, Яковлев, Эменике
|
10.08.2014
|
1:2
|
Кокорин – Дзюба-2
|
25.10.2015
|
2:3
|
Кокорин, Погребняк – Промес-2, Давыдов
|
18.07.2017
|
2:2
|
Панченко, Ташаев – Промес, Луиз Адриану
|
10.03.2019
|
0:1
|
Джикия
Итого: +0=4-6, мячи 10-22.