"Динамо" так и не обыграло "Спартак" на "Арене Химки"

"Динамо" в десятый раз принимало "Спартак" на "Арене Химки", на протяжении 10 лет исполняющей обязанности домашнего стадиона бело-голубых.

В этих встречах динамовцы ни разу не смогли добиться победы, лишь четырежды отобрав очки у принципиального соперника. Причем в последних семи матчах в Химках "Динамо" набрало всего одно очко, спасшись на последних секундах первого после возвращения в элиту матча в сезоне-2017/18. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи "Динамо" и "Спартака" на "Арене Химки" в чемпионате России

Дата Счет Голы 13.09.2009 1:1 Ропотан – Баженов 28.11.2010 1:1 Хохлов – Веллитон 05.11.2011 1:1 Кураньи – Макгиди 25.03.2012 1:3 Самедов – Эменике, Нобоа, в свои ворота, Ари 05.08.2012 0:4 Билялетдинов, Пареха, Ананидзе, Рафаэл Кариока 27.07.2013 1:4 Воронин – Хурадо-2, Яковлев, Эменике 10.08.2014 1:2 Кокорин – Дзюба-2 25.10.2015 2:3 Кокорин, Погребняк – Промес-2, Давыдов 18.07.2017 2:2 Панченко, Ташаев – Промес, Луиз Адриану 10.03.2019 0:1 Джикия

Итого: +0=4-6, мячи 10-22.​