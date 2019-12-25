«Динамо» сыграет с «Рубином» на сборах в Турции
«Динамо» определилось с датами и соперниками по контрольным матчам команды на тренировочных сборах в Турции, о чем сообщило на своем официальном сайте.
В рамках первого учебно-тренировочного сбора в Турции (10 — 21 января) динамовцы 20 января сыграют с польским «Заглембе». А в рамках второго учебно-тренировочного сбор сбора там же с 24 января по 6 февраля запланированы следующие матчи:
28 января — «Лехиа» Гданьск, Польша
1 февраля (11:00) — соперник не определен
1 февраля (17:00) — «Слован» Либерец, Чехия
5 февраля (11:00) — ФК «Вентспилс», Латвия
5 февраля (17:00) — «Воеводина» Нови-Сад, Сербия
А в рамках третьего учебно-тренировочного сбора с 9 по 22 февраля запланированы следующие матчи:
13 февраля — «Кайрат» Алматы, Казахстан
14 февраля — «Спартакс» Юрмала, Латвия
17 февраля — «Рубин» Казань, Россия
21 февраля — соперник не определен.
«Динамо» после 19 туров с 24 очками располагается на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ.