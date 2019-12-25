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«Динамо» сыграет с «Рубином» на сборах в Турции

12:28
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«Динамо» определилось с датами и соперниками по контрольным матчам команды на тренировочных сборах в Турции, о чем сообщило на своем официальном сайте.

В рамках первого учебно-тренировочного сбора в Турции (10 — 21 января) динамовцы 20 января сыграют с польским «Заглембе». А в рамках второго учебно-тренировочного сбор сбора там же с 24 января по 6 февраля запланированы следующие матчи:

28 января — «Лехиа» Гданьск, Польша
1 февраля (11:00) — соперник не определен
1 февраля (17:00) — «Слован» Либерец, Чехия
5 февраля (11:00) — ФК «Вентспилс», Латвия
5 февраля (17:00) — «Воеводина» Нови-Сад, Сербия

А в рамках третьего учебно-тренировочного сбора с 9 по 22 февраля запланированы следующие матчи:

13 февраля — «Кайрат» Алматы, Казахстан
14 февраля — «Спартакс» Юрмала, Латвия
17 февраля — «Рубин» Казань, Россия
21 февраля — соперник не определен.

«Динамо» после 19 туров с 24 очками располагается на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ.

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=14960

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