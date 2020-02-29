Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на матч 20-го тура чемпионата России. Новичок «Спартака» Александр Соболев выйдет с первых минут.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Скопинцев, Шуньич, Ордец, Шиманьски, Нойштедтер, Хильемарк, Игбун, Нжи. Запасные: Сангаре, Плиев, Морозов, Евгеньев, Соснин, Жоаузинью, Каборе, Рауш, Панченко, Комличенко, Филипп.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе. Запасные: Ребров, Ещенко, Маслов, Гапонов, Мирзов, Гулиев, Мельгарехо, Маркитесов, Тиль, Ларссон.