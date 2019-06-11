21:05 | Футбол — РПЛ

"Динамо" провело первую тренировку на сборах, Хохлов поприветствовал Плиева

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"Динамо" провело первую тренировку на сборах в Австрии, сообщает официальный Твиттер клуба. Занятие носило втягивающий характер, футболисты почти не работали с мячом.

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов перед началом тренировки поприветствовал новичка команды Заурбека Плиева.

 

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