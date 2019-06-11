"Динамо" провело первую тренировку на сборах, Хохлов поприветствовал Плиева

"Динамо" провело первую тренировку на сборах в Австрии, сообщает официальный Твиттер клуба. Занятие носило втягивающий характер, футболисты почти не работали с мячом.
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов перед началом тренировки поприветствовал новичка команды Заурбека Плиева.
Провели первую тренировку на австрийской земле 🇦🇹💪 перед её началом Дмитрий Хохлов представил команде и поприветствовал в #Динамо новичка Заурбека Плиева🤝Само занятие носило втягивающий характер и на нём почти не было мячей ⚽️ А вот побегать ребятам пришлось🏃♂️ pic.twitter.com/dL41QKGiL2— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 11 июня 2019 г.
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