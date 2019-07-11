20:14 | Футбол — РПЛ

"Динамо" продлило контракт с вратарем Игорем Лещуком

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"Динамо" в своем официальном Twitter объявило о продлении контракта с вратарем Игорем Лещуком. Новое соглашение с 23-летним россиянином рассчитано на 4 года.

В минувшем сезоне Лещук провел 2 матча за "Динамо" в Олимп-Кубке России и пропустил 1 гол.

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