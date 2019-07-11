"Динамо" продлило контракт с вратарем Игорем Лещуком

"Динамо" в своем официальном Twitter объявило о продлении контракта с вратарем Игорем Лещуком. Новое соглашение с 23-летним россиянином рассчитано на 4 года.
📣 Игорь Лещук продлил контракт с #Динамо. Новое соглашение заключено на 4⃣ года! #ДинамоМосква #fcdm #твоякоманДа #трансферыДинамо pic.twitter.com/xmus2MV3wp— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 11 июля 2019 г.
В минувшем сезоне Лещук провел 2 матча за "Динамо" в Олимп-Кубке России и пропустил 1 гол.
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, главные трансферы лета, календарь сезона-2019/2020, расписание матчей
Опрос
Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Загрузка...