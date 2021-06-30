Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал результат товарищеского матча против «Нефтчи» (1:2).

«Тяжелый матч. Всего 15 дней работали перед игрой. Будем работать к следующей игре, прогрессировать от матча к матчу. По своему голу что могу сказать? Была хорошая передача. Там только подставить ногу оставалось.

Было видно, что они подвижные. Ребята хорошие, техничные. Чувствовалось, что физически они получше готовы. Будем продолжать работать, чтобы выходить и спокойно обыгрывать команды такого уровня", — сказал Игнатов в интервью клубной пресс-службе.

Красно-белые провели первую игру под руководством нового главного тренера Руя Витории. Он заменил на этом посту Доменико Тедеско.