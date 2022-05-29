Бакаев: «Я хотел остаться в «Спартаке», но так случается, решили не продлевать»

Полузащитник Зелимхан Бакаев прокомментировал свой уход из «Спартака».

«Не могу сказать, куда я ухожу. Я еще буду принимать это непростое решение. Так случается, решили не продлевать. Не знаю, с чем это решение связано. Конечно я хотел остаться. Разговоры про Зенит? Я ни с кем не договорился. Это не только Россия. Все узнаете», — сказал Бакаев.

25-летний хавбек — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году. Всего Бакаев сыграл за «Спартак» в 105 играх.