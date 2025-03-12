Барановская: «Старший сын вообще не интересовался футболом. А по младшему было видно сразу: это его жизнь»

Российская телеведущая и экс-супруга нападающего сборной России Андрея Аршавина Юлия Барановская в разговоре с «СЭ» рассказала об увлечении футболом сына Арсения.

— Ваш младший сын Арсений тренируется в академии «Спартака». Как вы относитесь к его увлечению?

— Есть такой период у ребенка, когда он хочет ходить, но еще не может. В такое время его нужно поддерживать — тогда он топает ножками. Подобное время для родителей очень веселое, потому что они полдня проводят, держа ребенка за подмышки. И в это время Арсений еще не ходил, но уже играл в футбол — а я вместе с ним. И его увлечение стало очевидным еще с совсем раннего возраста.

Старший сын, например, вообще не интересовался футболом. Его приводили на стадион, он видел, что папа вышел на поле — далее просто разворачивался и начинал играть с паровозиком. Так мы проводили все матчи «Арсенала». Было очевидно, что старшему сыну футбол не нужен и не интересен. Все знают, что Великобритания — страна футбола, там с ним связано все. Поэтому и детские дни рождения проходили в футбольном антураже. А я на них стояла и кричала: «Артем, не трогай мяч руками! Нельзя! Ворота твои в другой стороне!» Родители этого не понимали, смеялись.

А по младшему было видно сразу, что футбол — это его жизнь. Арсений со мной ездил во всех путешествия, ему это нравилось — он перестал! Не пропускает ни одной тренировки, — сказала Барановская.

Арсений занимается в системе «Спартака» с 2020 года.