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Барановская: «Старший сын вообще не интересовался футболом. А по младшему было видно сразу: это его жизнь»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Юлия Барановская.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская телеведущая и экс-супруга нападающего сборной России Андрея Аршавина Юлия Барановская в разговоре с «СЭ» рассказала об увлечении футболом сына Арсения.

— Ваш младший сын Арсений тренируется в академии «Спартака». Как вы относитесь к его увлечению?

— Есть такой период у ребенка, когда он хочет ходить, но еще не может. В такое время его нужно поддерживать — тогда он топает ножками. Подобное время для родителей очень веселое, потому что они полдня проводят, держа ребенка за подмышки. И в это время Арсений еще не ходил, но уже играл в футбол — а я вместе с ним. И его увлечение стало очевидным еще с совсем раннего возраста.

Старший сын, например, вообще не интересовался футболом. Его приводили на стадион, он видел, что папа вышел на поле — далее просто разворачивался и начинал играть с паровозиком. Так мы проводили все матчи «Арсенала». Было очевидно, что старшему сыну футбол не нужен и не интересен. Все знают, что Великобритания — страна футбола, там с ним связано все. Поэтому и детские дни рождения проходили в футбольном антураже. А я на них стояла и кричала: «Артем, не трогай мяч руками! Нельзя! Ворота твои в другой стороне!» Родители этого не понимали, смеялись.

А по младшему было видно сразу, что футбол — это его жизнь. Арсений со мной ездил во всех путешествия, ему это нравилось — он перестал! Не пропускает ни одной тренировки, — сказала Барановская.

Арсений занимается в системе «Спартака» с 2020 года.

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Андрей Аршавин
Футбол
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«Динамо» пока не получило решение CAS по Норманну

В «Динамо» ориентируются на восстановление Тюкавина через полгода
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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