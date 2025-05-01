У судьи Шафеева два матча за двое суток — в Самаре и Петербурге

Волгоградец Рафаэль Шафеев получил два назначения на 27-й тур чемпионата России.

2 мая в ходе матча в Самаре «Акрон» — «Динамо» Мх, который должен начаться в 18.00 по московскому времени, он будет работать резервным в бригаде Виталия Мешкова.

А 4 мая в ходе игры в Санкт-Петербурге «Зенит» — «Пари НН» (начало в 19.30) он выполнит функции резервного уже в бригаде Сергея Карасева.