В «Оренбурге» заявили, что рассчитывают на Деограсию

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о главном тренере команды Давиде Деограсии.

«Мы полностью рассчитываем на Деограсию, нет никаких проблем. Он наш тренер, мы в него верим. Все вместе мы сумеем решить поставленные задачи», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

50-летний испанец возглавил «Оренбург» в августе после ухода Иржи Ярошика. Под его руководством команда провела 18 матчей, одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах.