В «Оренбурге» заявили, что рассчитывают на Деограсию
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о главном тренере команды Давиде Деограсии.
«Мы полностью рассчитываем на Деограсию, нет никаких проблем. Он наш тренер, мы в него верим. Все вместе мы сумеем решить поставленные задачи», — цитирует Андреева «РБ Спорт».
50-летний испанец возглавил «Оренбург» в августе после ухода Иржи Ярошика. Под его руководством команда провела 18 матчей, одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах.
Источник: РБ Спорт
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