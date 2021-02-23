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«Динамо» отправилось на сбор в Турцию перед матчем с «Ахматом»

10:42

Московское «Динамо» вылетело на сбор в Турцию, сообщает в Twitter пресс-служба клуба.

«Снова в Турцию», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 28 февраля, «Динамо» проведет первый матч после зимнего перерыва в РПЛ с «Ахматом». 20 февраля команда обыграла «Спартак» (2:0) и вышла в 1/4 финала Кубка России. В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» находится на 6-м месте.

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