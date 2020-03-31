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«Динамо» отложило решение по дальнейшим действиям до прояснения позиции РПЛ

16:20
Константин Рауш. Фото ФК «Динамо»
Константин Рауш. Фото ФК «Динамо»
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«Динамо» продолжает работу в прежнем режиме — футболисты на домашнем карантине, они проводят тренировки, получая наставления от тренера по физподготовке Хосе Верчили в режиме видеоконференции.

Согласно сообщению на официальном сайте, такой порядок должен продлиться «как минимум до первого апреля». Однако, естественно, завтра команда к обычным тренировкам не приступит.

По данным «СЭ», руководители и тренерский штаб решили определиться с планами после того, как РПЛ огласит свою позицию. Это должно произойти в первой декаде апреля. Вполне возможно, премьер-лига выработает какие-то рекомендации уже завтра — после видеоконференции с УЕФА. (Константин Алексеев)

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