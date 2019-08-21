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«Динамо» отдало в аренду «Оренбургу» двух своих полузащитников

14:51
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Полузащитники «Динамо» Федор Черных и Владимир Москвичев проведут сезон-2019/20 в «Оренбурге» на правах аренды, сообщается на официальном сайте московского клуба.

28-летний перешел в «Динамо» в январе 2018 года из польской «Ягеллонии», сыграл за «бело-голубых» 33 матча и забил три гола. 19-летний Москвичев, воспитанник динамовской академии имени Льва Яшина, дебютировал за основную команду в сентябре 2018 года, на его счету 7 матчей за «Динамо».

«Динамо» после шести туров с пятью очками занимает 13-е место в РПЛ, «Оренбург» с двумя очками — 16-е.

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Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=14528

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