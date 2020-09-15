«Динамо» объявило об уходе Шуньича в «Бэйцзин Гоань»
13:57
Как ранее сообщал «СЭ», защитник «Динамо» Тони Шуньич перешел в китайский «Бэйцзин Гоань».
Пресс-служба бело-голубых объявила об уходе 31-летнего боснийца, который выступал за московскую команду с 2017 года.
Шуньич провел за «Динамо» 79 матчей, на его счету 5 голов и 2 результативных передачи.
?? Тони Шунич продолжит карьеру в китайском «Бэйцзин Гоань»— ФК «Динамо» Москва (@FCDM_official) September 15, 2020
Во всех турнирах за «Динамо» он провёл 79 матчей и забил 5 голов.
Тони, спасибо тебе за эти три запоминающихся года, мы будем скучать! ?? pic.twitter.com/0gUlsI3Udo