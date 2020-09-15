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«Динамо» объявило об уходе Шуньича в «Бэйцзин Гоань»

13:57
Тони Шуньич. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Тони Шуньич. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Как ранее сообщал «СЭ», защитник «Динамо» Тони Шуньич перешел в китайский «Бэйцзин Гоань».

Пресс-служба бело-голубых объявила об уходе 31-летнего боснийца, который выступал за московскую команду с 2017 года.

Шуньич провел за «Динамо» 79 матчей, на его счету 5 голов и 2 результативных передачи.

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