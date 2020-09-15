«Динамо» объявило об уходе Шуньича в «Бэйцзин Гоань»

?? Тони Шунич продолжит карьеру в китайском «Бэйцзин Гоань»



Во всех турнирах за «Динамо» он провёл 79 матчей и забил 5 голов.



Тони, спасибо тебе за эти три запоминающихся года, мы будем скучать! ?? pic.twitter.com/0gUlsI3Udo