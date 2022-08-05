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Сегодня, 13:06

РФС снял статус легионеров у игроков «Родины» и «Крыльев Советов»

Сергей Разин
корреспондент
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Заседание комитета РФС по статусу игроков сняли статус легионеров с двух игроков, сообщается на официальном сайте организации.

Статус легионера снят с полузащитника «Родины» Михаила Бакушкина, а также с полузащитника «Крыльев Советов» Никиты Константинова.

ФК Крылья Советов (Самара)
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Динамо

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И К Ж
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Александр Черников

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