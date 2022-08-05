РФС снял статус легионеров у игроков «Родины» и «Крыльев Советов»

Заседание комитета РФС по статусу игроков сняли статус легионеров с двух игроков, сообщается на официальном сайте организации.

Статус легионера снят с полузащитника «Родины» Михаила Бакушкина, а также с полузащитника «Крыльев Советов» Никиты Константинова.