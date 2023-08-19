«Краснодар» — «Локомотив»: Миранчук на последних секундах сравнял счет

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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук сравнял счет в матче против «Краснодара» в 5-м туре РПЛ.

27-летний полузащитник принес своей команде ничью, пробив по летящему мячу на 90+8-й минуте встречи.