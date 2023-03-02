«Динамо» находится в процессе получения выплат за участие игроков в ЧМ-2022

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, получил ли клуб выплаты за участие игроков команды в чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Мы находимся в процессе получения выплат от ФИФА за участие Нгамале, Шиманьски и Варелы в чемпионате мира 2022. Насколько вероятно получение выплат? Почему вероятно. Все в соответствии с действующими документами», — сказал Пивоваров «СЭ».

ЧМ-2022 проходил с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины.