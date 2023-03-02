Салихова назвала Осинькина лучшим российским тренером

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о работе главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина и оценила прогресс воспитанника московского клуба Николая Рассказова.

«Браво, Осинькин! Каждое трансферное окно у него новый состав. При этом команда имеет свой атакующий стиль, игроки мотивированы и готовы физически. На мой взгляд, сейчас Игорь Витальевич — лучший российский тренер. Спасибо ему за Пруцева, Зиньковского и Чернова. Высока вероятность, что Рассказов станет лучшим на этой позиции в РПЛ, как Кофрие во Франции. Хочется, чтобы у самарских болельщиков Николай стал любимчиком», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

57-летний Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. Под его руководством команда провела 106 матчей, одержав 61 победу при 29 поражениях и 16 ничейных результатах.

В нынешнем сезоне после 17 туров РПЛ «Крылья Советов» располагаются на 11-м месте в турнирной таблице с 20 очками.