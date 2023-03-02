Пивоваров сообщил, что общается с экс-тренером «Динамо» Шварцем
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова немецкого специалиста Сандро Шварца о том, что тренер продолжает поддерживать контакты с представителями бело-голубых.
«Шварц заявлял, что поддерживает контакт с «Динамо»? Периодически, да, мы с ним списываемся. Я думаю, что о подробностях нужно спросить у других коллег», — сказал Пивоваров «СЭ».
Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 по май 2022 года. На данный момент 44-летний специалист является главным тренером немецкого клуба «Герта».
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