Пивоваров сообщил, что общается с экс-тренером «Динамо» Шварцем

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова немецкого специалиста Сандро Шварца о том, что тренер продолжает поддерживать контакты с представителями бело-голубых.

«Шварц заявлял, что поддерживает контакт с «Динамо»? Периодически, да, мы с ним списываемся. Я думаю, что о подробностях нужно спросить у других коллег», — сказал Пивоваров «СЭ».

Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 по май 2022 года. На данный момент 44-летний специалист является главным тренером немецкого клуба «Герта».