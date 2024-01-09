«Динамо» может расстаться с пятью футболистами

Как стало известно «СЭ», зимой бело-голубых могут покинуть пять молодых игроков — Иван Зазвонкин, Игорь Школик, Андрей Мазурин, Дмитрий Малыгин и Максим Александров.

К 19-летнему Зазвонкину проявляют интерес ряд клубов РПЛ и ФНЛ, его соглашение с «Динамо» действует еще три года. В московском клубе рассчитывают на прогресс футболиста и видят его в составе в будущем, поэтому могут отдать в аренду для получения игровой практики или продать с правом обратного выкупа.

Контракты 23-летнего Школика, 22-летнего Мазурина, 20-летнего Малыгина и 21-летнего Александрова истекают через полгода, с ними готовы расстаться при наличии у игроков достойных предложений. Интерес к ним есть у клубов первого и второго дивизионов.

В нынешнем сезоне Зазвонкин сыграл за основу один матч, остальные четверо выступали за «Динамо-2».