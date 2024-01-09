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Сегодня, 19:58

«Динамо» может расстаться с пятью футболистами

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Иван Зазвонкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», зимой бело-голубых могут покинуть пять молодых игроков — Иван Зазвонкин, Игорь Школик, Андрей Мазурин, Дмитрий Малыгин и Максим Александров.

К 19-летнему Зазвонкину проявляют интерес ряд клубов РПЛ и ФНЛ, его соглашение с «Динамо» действует еще три года. В московском клубе рассчитывают на прогресс футболиста и видят его в составе в будущем, поэтому могут отдать в аренду для получения игровой практики или продать с правом обратного выкупа.

Контракты 23-летнего Школика, 22-летнего Мазурина, 20-летнего Малыгина и 21-летнего Александрова истекают через полгода, с ними готовы расстаться при наличии у игроков достойных предложений. Интерес к ним есть у клубов первого и второго дивизионов.

В нынешнем сезоне Зазвонкин сыграл за основу один матч, остальные четверо выступали за «Динамо-2».

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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