Агент Нестора заявил, что в переговорах с «Зенитом» нет прогресса

Андре Кьюри, представитель полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора рассказал о ходе переговоров с «Зенитом».

«В переговорах с «Зенитом» по трансферу Родриго нет прогресса, но они продолжаются. Мы ждем, когда появится определенность», — приводит слова Кьюри Sport24.

23-летний Нестор — воспитанник «Сан-Паулу». Он забил 11 голов и сделал 25 результативных передач в 181 матче за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.