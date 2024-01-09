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Сегодня, 19:28

Агент Нестора заявил, что в переговорах с «Зенитом» нет прогресса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Андре Кьюри, представитель полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора рассказал о ходе переговоров с «Зенитом».

«В переговорах с «Зенитом» по трансферу Родриго нет прогресса, но они продолжаются. Мы ждем, когда появится определенность», — приводит слова Кьюри Sport24.

23-летний Нестор — воспитанник «Сан-Паулу». Он забил 11 голов и сделал 25 результативных передач в 181 матче за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-610823-agent-nestora-v-peregovorakh-s-zenitom-net-progressa-no-oni-prodolzhayutsya
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Пари НН – Факел
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Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

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