Михаил Грешкович прокомментировал неудачи «Рубина» в последних матчах РПЛ

Член исполкома РФС Михаил Гершкович рассказал, почему «Рубин» в последнее время часто проигрывает.

«Казанцы на протяжении последних девяти матчей не могут одержать победу. Тому есть объективные и субъективные причины: например, уход целого ряда игроков. При этом сомневаться в квалификации Леонида Слуцкого нет никаких оснований. Это специалист высокого класса, что он подтверждал уже много раз. Да и вообще, не надо все сваливать только на тренера. Если клуб настигает черная полоса, тому бывают разные объяснения», — цитирует Гершковича Betonmobile.ru.

Он заявил, что неудачи «Рубина» не влияют на эмоциональное состояние главного тренера Леонида Слуцкого. Грешкович считает, что казанцы смогут остаться в средней части турнирной таблицы.

Казанцы после 25 туров РПЛ занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков.