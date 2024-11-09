«Динамо» дома обыграло «Пари НН», Чавес сделал дубль

Московское «Динамо» на своем поле победило «Пари НН» в матче 15-го тура РПЛ — 3:1.

В составе бело-голубых дубль сделал Луис Чавес (1-й гол — с пенальти), еще один забитый мяч на счету Муми Нгамале. У нижегородской команды отличился Хуан Боселли.

После 15 матчей «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Пари НН» — 10-е место и 15 баллов.