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Сегодня, 21:27

«Динамо» дома обыграло «Пари НН», Чавес сделал дубль

Владислав Маслов
Корреспондент
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Луис Чавес празднует свой гол в ворота «Пари НН».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Московское «Динамо» на своем поле победило «Пари НН» в матче 15-го тура РПЛ — 3:1.

В составе бело-голубых дубль сделал Луис Чавес (1-й гол — с пенальти), еще один забитый мяч на счету Муми Нгамале. У нижегородской команды отличился Хуан Боселли.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:1
Пари Нижний Новгород

После 15 матчей «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Пари НН» — 10-е место и 15 баллов.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
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ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 2 : 1
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 2 : 1
9.11 19:00
Ростов – Химки
 3 : 1
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 3 : 1
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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 8
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Зенит

 7
П
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Зенит

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Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 6
И К Ж
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Динамо Мх

 6 1 0
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Оренбург

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 11 1 3
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