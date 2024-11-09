ЭСК поддержала решения Егорова в матче «Факела» с «Химками»

В субботу, 9 ноября, РФС на официальном сайте опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии при президенте союза, которое прошло 6 ноября.

«Факел» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Егора Егорова в матче 14-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

Решения комиссии:

— судья правильно засчитал взятие ворот команды «Факел» на 4-й минуте матча;

— судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Химки» на 75-й минуте матча;

— судья правильно отменил взятие ворот команды «Химки» на 84-й минуте матча.