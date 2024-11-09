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Широков: «Пока Пьянич никого не впечатляет в ЦСКА»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков прокомментировал игру хавбека армейцев Миралема Пьянича.

«Пока никого не впечатляет. Но ему нужно время, чтобы прийти в себя. Прекрасно понимаю, зачем его взяли. Чтобы освободить от разыгрывающих функций Облякова и поднять его выше, чтобы была связка с Аббосом, чтобы Ваня играл значительно выше, чем он играл ранее. И Пьянич нужен как человек, который может стабильно доводить мяч между линиями, где открываются армейцы. Плюс чтобы вместе с ним росли молодые. Ждать от него, что он будет таскать мячи на скорости, не приходится. Он мячи не теряет, разыгрывать может, а взять мяч и протащить его в атаку он не умеет», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

34-летний босниец подписал контракт с ЦСКА в сентябре этого года. Он отметился одной голевой передачей в семи матчах за команду во всех турнирах.

Источник: «РБ Спорт»
Миралем Пьянич
Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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5
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