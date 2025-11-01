Махачкалинское «Динамо» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы махачкалинского «Динамо» и «Крыльев Советов» на матч 14-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 17.45 по московскому времени.

«Динамо»: Магомедов Т., Шумахов, Табидзе, Кагермазов, Аззи М., Сундуков, Мубарик, Мрезиг, Глушков, Джавад, Миро.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Чернов, Лепский, Евгеньев, Рассказов, Сутормин, Бабкин, Костанца, Олейников, Рахманович.