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Анатолий Давыдов поделился воспоминаниями об экс-тренере «Зенита» Морозове

Роман Кольцов
Корреспондент

Директор академии «Зенита» Анатолий Давыдов в разговоре с «СЭ» поделился воспоминаниями об экс-тренере сине-бело-голубых Юрии Морозове.

«Самое важное: Юрий Морозов — это человек, который взял на себя непростое дело — возврат и развитие питерских футболистов. Молодых, талантливых и интересных. До сих пор не все руководители к этому готовы, не только у нас [в «Зените»]. Хотя, в других командах все-таки доверяют, дают игровую практику. Мы только начинаем в этом плане. Вот он сделал первый шаг. После финала Кубка в 1999-м мне тоже пришлось не подписывать контракты со многими футболистами. Я как раз взял к себе в команду наших молодых ребят», — сказал Давыдов «СЭ».

В субботу, 1 ноября, в Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску в честь Юрия Морозова: мероприятие приурочено к 45-летию завоевания «Зенитом» первых в истории клуба медалей чемпионата страны. Морозов, руководил командой с 1977-го по 1981-й, в 1991-м, а также с 2000-го по 2002 год.

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ФК Зенит
Анатолий Давыдов
Юрий Морозов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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