«Динамо» Махачкала — «Спартак»: ничья после первого тайма

Читать «СЭ» в

Махачкалинское «Динамо» и «Спартак» завершили вничью первый тайм матча 8-го тура РПЛ — 1:1.

Красно-белые открыли счет на 20-й минуте, забил Манфред Угальде. На 37-й минуте в свои ворота забил Руслан Литвинов.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» (Махачкала) — «Спартак.