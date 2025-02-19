Зиньковский — о переходе в «Крылья Советов»: «Приятно вернуться в родной город и родную команду»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал переход в самарскую команду.

«Приятно вернуться в родной город и родную команду. Обстоятельства так сложились в «Спартаке», что надо было уйти в аренду, получить игровое время, поэтому я здесь. Для игровой практики здесь мне будет лучше», — приводит слова Зиньковского клубная пресс-служба.

В сезоне-2024/25 28-летний россиянин принял участие в 13 матчах красно-белых и сделал 3 результативные передачи.