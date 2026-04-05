«Балтика» сыграла вничью с махачкалинским «Динамо», Агаларов оформил дубль

«Балтика» на выезде сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ — 2:2.

Счет на 13-й минуте открыл форвард калининградцев Брайан Хиль. На 53-й минуте хозяева сравняли счет благодаря голу Гамида Агаларова.

На 72-й минуте Агаларов реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Спустя 9 минут калининградцы отыгрались, забил Сергей Варатынов.

«Балтика» (43 очка) обошла ЦСКА (42) и поднялась на четвертое место в РПЛ. «Динамо» (22 очка) идет 12-м в турнирной таблице.

В следующем туре калининградцы дома сыграют с «Пари НН» в субботу, 11 апреля. Махачкалинцы 12 апреля в гостях встретятся с «Локомотивом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)

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