«Спартак» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Спартак» и «Локомотив» сыграют в 23-м туре чемпионата России в воскресенье, 5 апреля. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

После 22 туров премьер-лиги красно-белые набрали 38 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Железнодорожники с 44 очками располагаются на третьей строчке в чемпионате России.