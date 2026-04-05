«Спартак» — «Локомотив»: Гарсия, Барко и Батраков сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Спартаком» и «Локомотивом» в 23-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Джику, Ву, Денисов, Литвинов, Умяров, Солари, Барко, Жедсон, Гарсия.

Запасные: Помазун, Довбня, Рябчук, Дмитриев, Массалыга, Мартинс, Сорокин, Угальде, Полех, Заболотный.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Руденко, Батраков, Бакаев, Воробьев.

Запасные: Веселов, Лантратов, Ньямси, Ненахов, Чевардин, Салтыков, Вера, Годяев, Тимофеев, Сарвели, Комличенко, Мялковский.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

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