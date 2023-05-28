«Локомотив» обыграл «Динамо» в московском дерби

«Локомотив» в гостях одержал победу над «Динамо» в 29-м туре РПЛ — 4:2.

За «Локомотив» отличились Наир Тикнизян, Максим Глушенков, Максим Ненахов и Вильсон Изидор. По голу за «Динамо» забили Федор Смолов, реализовавший пенальти, и Саба Сазонов.

«Локомотив» с 42 баллами идет на девятом месте в РПЛ. «Динамо» с 45 очками осталось на седьмой строчке в турнирной таблице.