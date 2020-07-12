«Динамо» — «Крылья Советов»: все голы матча
19:12
«Динамо» в рамках 28-го тура Тинькофф-чемпионата России принимает «Крылья Советов».
Счет на 14-й минуте с 11-метрового открыл Максимилиан Филипп.
? Максимилиан Филипп открыл счет на 15-й минуте, реализовав пенальти в ворота «Крыльев Советов».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 12, 2020
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Через 10 минут Николай Комличенко также реализовал пенальти.
? Третий гол Николая Комличенко в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 12, 2020
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