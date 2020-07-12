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«Динамо» — «Крылья Советов»: все голы матча

19:12
12 июля. &quot;Динамо&quot; - &quot;Крылья Советов&quot;. Арбитр матча Сергей Карасев смотрит видеоповтор перед назначением первого пенальти. Фото ФК "Динамо"
12 июля. &quot;Динамо&quot; - &quot;Крылья Советов&quot;. Арбитр матча Сергей Карасев смотрит видеоповтор перед назначением первого пенальти. Фото ФК "Динамо"
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«Динамо» в рамках 28-го тура Тинькофф-чемпионата России принимает «Крылья Советов».

Счет на 14-й минуте с 11-метрового открыл Максимилиан Филипп.

Через 10 минут Николай Комличенко также реализовал пенальти.

Динамо — Крылья Советов

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