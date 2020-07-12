? Максимилиан Филипп открыл счет на 15-й минуте, реализовав пенальти в ворота «Крыльев Советов».



? #ДинамоКрылья на #МАТЧПРЕМЬЕР

? Приложение «МАТЧ!»

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