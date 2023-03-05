«Динамо» — «Крылья Советов»: в первом тайме отменили два гола самарцев

«Динамо» и «Крылья Советов» не забили в первом тайме матча 18-го тура чемпионата России — 0:0.

Самарская команда забила два гола, которые были отменены после просмотров видеоповторов. Первый — из-за офсайда на 17-й минуте, второй — из-за игры рукой на 35-й.