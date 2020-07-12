«Динамо» — «Крылья Советов»: Комличенко вслед за Филиппом забил с пенальти
19:02
«Динамо» увеличило преимущество в матче 28-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Крыльев Советов». На 24-й минуте нападающий сборной России Николай Комличенко реализовал пенальти.
Для Комличенко гол стал третьим в составе «Динамо».
На 14-й минуте счет открыл Максимилиан Филипп также с пенальти.
? Третий гол Николая Комличенко в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 12, 2020
? #ДинамоКрылья на #МАТЧПРЕМЬЕР
? Приложение «МАТЧ!»
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