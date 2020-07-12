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«Динамо» — «Крылья Советов»: Комличенко вслед за Филиппом забил с пенальти

19:02

«Динамо» увеличило преимущество в матче 28-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Крыльев Советов». На 24-й минуте нападающий сборной России Николай Комличенко реализовал пенальти.

Для Комличенко гол стал третьим в составе «Динамо».

На 14-й минуте счет открыл Максимилиан Филипп также с пенальти.

Динамо — Крылья Советов

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