«Динамо» увеличило преимущество в матче 28-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Крыльев Советов». На 24-й минуте нападающий сборной России Николай Комличенко реализовал пенальти.

Для Комличенко гол стал третьим в составе «Динамо».

На 14-й минуте счет открыл Максимилиан Филипп также с пенальти.