«Динамо» — «Крылья Советов»: гол бело-голубых правильно отменен. Снова помог ВАР

На 77-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов» (1:0) арбитру Ивану Сиденкову снова потребовалась помощь видеоассистентов. Сам он не увидел, что в ходе голевой атаки бело-голубых Саба Сазонов нарушил правила в борьбе с Максимом Витюговым, ударив его рукой в голову.

«Динамо» — «Крылья Советов».

После проверки, проведенной Анатолием Жабченко и Денисом Березновым, их вмешательства и просмотра повторов судьей на мониторе гол «Динамо» был правильно отменен.