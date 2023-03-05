Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу команды в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

«Самое важное, что у нас три очка. В плане футбола есть куда стремиться. Надо работать на тренировках. Спасибо ребятам, что бились до конца. Как отношусь к жеребьевке Кубка и выезду в Питер? С энтузиазмом.

По делу ли отменили три гола? Я не пересматривал эти эпизоды. Не могу ничего сказать», — рассказал Графин.

Также функционер поделился мнением о посещаемости матчей и оформлении карт болельщиков.

«За счет чего увеличивать посещаемость? За счет времени. Люди через некоторое время будут оформлять карту болельщика. Будем стремиться увеличивать посещаемость. Мы всегда стремимся заполнять стадион. Этой осенью и в прошлом сезоне у нас получалось. Сейчас, как есть.

Нам трудно говорить о каких-то ожиданиях. Потому что для того, чтобы что-то ожидать, нужно, чтобы был какой-то опыт. Ну, как есть!» — добавил Графин.

«Крылья Советов» располагаются на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 18 матчей.

«Динамо» находится на 4-й строчке с 32 очками за 18 игр.