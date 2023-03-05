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Гафин — о победе «Динамо» над «Крыльями»: «В плане футбола есть куда стремиться»

Член совета директоров «Динамо» Гафин прокомментировал победу в матче с «Крыльями Советов»
Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу команды в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

«Самое важное, что у нас три очка. В плане футбола есть куда стремиться. Надо работать на тренировках. Спасибо ребятам, что бились до конца. Как отношусь к жеребьевке Кубка и выезду в Питер? С энтузиазмом.

По делу ли отменили три гола? Я не пересматривал эти эпизоды. Не могу ничего сказать», — рассказал Графин.

Также функционер поделился мнением о посещаемости матчей и оформлении карт болельщиков.

«За счет чего увеличивать посещаемость? За счет времени. Люди через некоторое время будут оформлять карту болельщика. Будем стремиться увеличивать посещаемость. Мы всегда стремимся заполнять стадион. Этой осенью и в прошлом сезоне у нас получалось. Сейчас, как есть.

Нам трудно говорить о каких-то ожиданиях. Потому что для того, чтобы что-то ожидать, нужно, чтобы был какой-то опыт. Ну, как есть!» — добавил Графин.

«Крылья Советов» располагаются на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 18 матчей.

«Динамо» находится на 4-й строчке с 32 очками за 18 игр.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
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 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
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