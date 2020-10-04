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«Динамо» — «Краснодар»: трансляция матча — в 20.00

18:30
«Динамо» примет «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
«Динамо» примет «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
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В воскресенье, 4 октября, состоится матч 10-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Краснодарцы не обыгрывали московский клуб с сентября 2018 года. В прошлом сезоне москвичи взяли 4 очка в противостоянии с «быками».

Следить за матчем «Динамо» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Динамо» — «Краснодар»

Динамо — Краснодар

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