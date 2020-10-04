«Динамо» — «Краснодар»: трансляция матча — в 20.00
18:30
В воскресенье, 4 октября, состоится матч 10-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.
Краснодарцы не обыгрывали московский клуб с сентября 2018 года. В прошлом сезоне москвичи взяли 4 очка в противостоянии с «быками».
Следить за матчем «Динамо» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Динамо» — «Краснодар»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
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