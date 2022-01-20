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Сегодня, 19:11

«Динамо» разгромило команду Вооруженных сил Катара со счетом 12:0, Смолов сделал дубль

Евгений Петров
Корреспондент
«Динамо» одержало первую победу на сборах.
Фото ФК «Динамо»

В товарищеском матче московское «Динамо» победило команду Вооруженных сил Катара — 12:0.

По дублю в составе победителей сделали Федор Смолов, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин и Андрей Мазурин. Смолов оба гмяча забил с пенальти. Это его первые голы после возвращения в команду.

Еще по разу отличились Кирилл Жуковский, Дмитрий Скопинцев, Саба Сазонов и Даниил Фомин (с пенальти). Для «Динамо» это была первый матч на сборах.

Завтра команда завершит сбор в Катаре и отправится в Москву. Второй и третий сборы пройдут в Турции.

Товарищеский матч

«Динамо» (Россия) — команда вооруженных сил Катара — 12:0 (3:0)

Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
3
7
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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И К Ж
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