«Динамо» разгромило команду Вооруженных сил Катара со счетом 12:0, Смолов сделал дубль

В товарищеском матче московское «Динамо» победило команду Вооруженных сил Катара — 12:0.

По дублю в составе победителей сделали Федор Смолов, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин и Андрей Мазурин. Смолов оба гмяча забил с пенальти. Это его первые голы после возвращения в команду.

Еще по разу отличились Кирилл Жуковский, Дмитрий Скопинцев, Саба Сазонов и Даниил Фомин (с пенальти). Для «Динамо» это была первый матч на сборах.

Завтра команда завершит сбор в Катаре и отправится в Москву. Второй и третий сборы пройдут в Турции.

Товарищеский матч

«Динамо» (Россия) — команда вооруженных сил Катара — 12:0 (3:0)