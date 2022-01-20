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Форвард «Монако» Изидор сегодня должен пройти медобследование перед переходом в «Локомотив»

Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Монако» Вильсон Изидор сегодня должен пройти медицинское обследование перед переходом в «Локомотив».

По информации Nice-Matin, сумма трансфера составит 3,5 миллиона евро и контракт будет рассчитан на четыре года.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Локомотив» заплатит за французского нападающего 2,5 миллиона евро и контракт будет на 4,5 года.

В текущем сезоне 21-летний Изидор провел 12 матчей за «Монако», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает Изидора в 3 миллиона евро. Его контракт с «Монако» действует до конца июня 2023 года.

Источник: https://www.nicematin.com/football/lattaquant-de-las-monaco-wilson-isidor-va-sengager-avec-le-lokomotiv-moscou-740764
ФК Локомотив (Москва)
ФК Монако
Вильсон Изидор
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