Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:15

«Динамо» из Махачкалы арендовало защитника «Ростова» Котина

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Ростова» Никита Котин на правах аренды перешел в махачкалинское «Динамо», сообщает пресс-служба новичка РПЛ.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. В нем предусмотрена опция выкупа.

21-летний защитник перешел в «Ростов» из ЦСКА в 2021 году. С того момента он провел один матч за ростовчан. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: ФК «Динамо» Махачкала
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Ростов
1
Читайте также
Канчельскиса избили в баре после финала Евро-2024
Рудковская: «Жизнь научила, большую спонсорскую поддержку в академии уже не даем»
В Кремле отреагировали на расстрел боевиками «Азова» российского солдата
Жуткая давка у арены, травма разрыдавшегося Месси и чемпионский нокаут от Лаутаро. Что случилось в финале Кубка Америки-2024
Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург
Военный эксперт указал на нарушение Женевских конвенций боевиками «Азова»
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Литвинов — о Станковиче: «Штрафные на тренировках бьет неплохо! Видно, что поигравший»
«Барселона» интересуется Венделом, Диего Коста — в «Краснодаре», Клинтон Нжи перейдет в «Локомотив»?
Источник: «Зенит» заплатит 23 миллиона евро за полузащитника «Торино» Илича
Агент Сутормина исключил продолжение карьеры полузащитника в первой лиге
Кассьерра: «Я счастлив в «Зените» и не собираюсь уходить»
«Локомотив» намерен приобрести форварда сборной Камеруна Н'Жи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: «Зенит» отказался от переговоров с «Фламенго» по Клаудиньо

Ещенко: «Зениту» вряд ли кто-то составит конкуренцию в этом сезоне"
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости