«Динамо» из Махачкалы арендовало защитника «Ростова» Котина
Защитник «Ростова» Никита Котин на правах аренды перешел в махачкалинское «Динамо», сообщает пресс-служба новичка РПЛ.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. В нем предусмотрена опция выкупа.
21-летний защитник перешел в «Ростов» из ЦСКА в 2021 году. С того момента он провел один матч за ростовчан. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Источник: ФК «Динамо» Махачкала
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